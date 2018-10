College van Rotterdam weigert af te zien van bonus

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is niet van plan een bonus van 450 euro af te slaan. Stephan van Baarle van DENK had het bestuur daar om gevraagd.

Het Rotterdamse gemeentebestuur krijgt de bonus eenmalig op 1 januari 2019 vanuit het Rijk. Alle werknemers in de sector Rijk hebben er recht op, dus ook het college van B&W.

Van Baarle vroeg het college begin september om vrijwillig van de bonus af te zien. Hij vindt dat de burgemeester en wethouders al een goed salaris verdienen. "Het is in de armoedehoofdstad van Nederland, wat Rotterdam helaas nog is, niet gepast als bestuurders met een royaal salaris ook nog een eenmalige uitkering accepteren."

Het college gaat hier niet in mee. Het schrijft dinsdag dat het om twee redenen niet van de bonus af wil zien. Allereerst wil het uit principe niet tornen aan landelijke, zogeheten rechtspositionele, afspraken over burgemeesters en wethouders.

Ook is het college bang dat het hek van de dam is als er één keer wordt toegegeven aan een verzoek om af te zien van bepaalde rechten. "We achten het niet denkbeeldig dat dat leidt tot een volgend verzoek. Zo zou het fundament van de rechtspositie van politieke ambtsdragers gaandeweg kunnen worden aangetast."

De armoedetroef die DENK inbracht, doet het college van B&W evenmin van gedachten veranderen. "Het ontgaat ons wat het afzien van een eenmalige uitkering bijdraagt aan de vermindering van dit probleem."