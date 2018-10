Deel dit artikel:













Brandweer redt bewoners van balkon in Schiedam Foto: MediaTV (Joey Bremer) Foto: Marion Keete

In een huis aan het Van 't Hoffplein in Schiedam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Het vuur ontstond rond 04:30 uur in een pand met vier verdiepingen, waarschijnlijk in de keuken.

De acht bewoners van het appartement stonden op de balkons en konden worden gered. Daarbij is gebruik gemaakt van een hoogwerker. Ook bewoners van omliggende appartementen moesten hun huis uit. Bij de brand is niemand gewond geraakt.