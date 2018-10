Een groep verstandelijk beperkte tieners krijgt iedere week zeilles op de Kralingse Plas. "Door te leren zeilen, leren ze hoe ze zich beter kunnen redden in het leven."

"Van mensen met een verstandelijke beperking wordt vaak gedacht dat ze maar weinig kunnen", zegt Gerben Lems, die via de stichting STRAS zeilles geeft aan bijzondere doelgroepen. "Aan boord van een schip leren ze samenwerken. Ze ondervinden dat ze samen opdrachten kunnen uitvoeren. Dat geeft ze zelfvertrouwen."

Trots

De leerlingen van het Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel mogen gebruik maken van de faciliteiten van Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Docent Kim Kleijn is ontzettend trots. "Ze leren zo ook hoe ze met hun vrije tijd om kunnen gaan. Dat het leuk is om een hobby te hebben. Want ze raken er niet over uitgesproken in de groepsapp".

'Ik sla geen les over'

'Gewone zeilles voor bijzondere mensen', noemt Lems het. En die bijzondere mensen hebben het bijzonder naar hun zin. "Ik vind het geweldig", zegt de 15-jarige Kylian van Mil. "Ik ben eerste stuurman en ik sla geen les over."