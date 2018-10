Voorlezen van Genesis tot Openbaring

De complete Bijbel lezen. Hardop, zonder pauze, dag en nacht. Het gebeurt sinds dinsdagavond in Oud-Beijerland om het nieuwe kerkgebouw De Poort in te wijden.

De nieuwe kerk - met de uitstraling van een concertzaal - is van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard en biedt plek aan duizend bezoekers. Zaterdag om 10.00 uur wordt het gebouw officieel geopend.

Tot die tijd lezen zo'n driehonderd personen elk een kwartier voor. Van Genesis tot Openbaring. Een tijdje meeluisteren? Dat kan. De kerk in de wijk Poortwijk is dag en nacht open voor publiek.

Er wordt trouwens sneller gelezen dan verwacht, zegt een van de organisatoren van de Bijbelmarathon. Maar daar is iets op gevonden. Aan het eind van een uur is het desnoods even stil. Zodat de marathon op het hele uur weer helemaal op schema loopt.