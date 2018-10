Verdachten fatale schietpartij in slijterij blijven in de cel

De twee mannen die vastzitten voor de fatale schietpartij in een slijterij aan de Riederlaan in Rotterdam komen niet vrij. Dat heeft de Dordtse rechter woensdag besloten.

Een 27-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij in juni van dit jaar heeft geschoten. Zijn medeverdachte zou het moordwapen wel in handen hebben gehad, maar niet hebben gebruikt. Hij vroeg te worden vrijgelaten, maar de rechter wees dat af.

De schutter en het 46-jarige slachtoffer Rayonel Gabriel zouden ruzie hebben gehad, maar onduidelijk is waar dat over ging. Het slachtoffer was de slijterij in gevlucht, waar hij werd doodgeschoten.

Volgens de Rotterdamse verdachte werd hij door het slachtoffer bedreigd. Gabriel zou hebben geroepen “Ik maak je af. Ik vermoord je, klootzak.”

Een deel van de schermutselingen is op camera vastgelegd. Volgens justitie blijkt daaruit dat er ook sprake is van een beroving.

De rechtszaak wordt op 18 januari inhoudelijk behandeld.