Britse brigade komt aan in Hoek van Holland

Hoek van Holland is woensdag een belangrijk knooppunt voor de reis van een groot militair konvooi uit Groot-Brittannië. Zo'n 500 Britse militaire voertuigen en 1.000 militairen van Brigade Black Reds trekken deze week via ons land naar Noorwegen voor een NAVO-oefening.

Brigade-generaal Hans Damen vertelt dat meer dan 4500 militairen aan deze Trident Juncture gaan deelnemen: "De vijand is in dit geval een 'fake-vijand'. Hij zal waarschijnlijk Roodland heten. We zijn voorbereid op alle mogelijke dreigingen uit alle richten."

In de jaren '80 waren zulke oefeningen ook in Nederland, vertelt Damen. Volgens de brigade-generaal heeft sinds de Koude Oorlog niet meer zo'n grote oefening plaatsgevonden. De Britten gaan met dertig andere landen aan de NAVO-oefening meedoen. Er worden strategieën uitgetest en reactiesnelheid getest.

Reis

Maar de eerste stop voor deze Britse militairen is in Hoek van Holland. "Als gastland zorgen we dat deze militairen hier te eten en brandstof krijgen en ongestoord door Nederland kunnen rijden", zegt Damen.

De militairen zijn per schip in Hoek van Holland aangekomen. De Britse Harry vertelt dat de reis prima is verlopen. "We hebben een goede tijd en kijken uit naar de rest van de reis naar Noorwegen."