Uitgever Willem Donker overleden

De Rotterdamse uitgever Willem A. Donker is zondag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij gaf onder meer de correspondentie van Erasmus uit en het boek De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry.

Zijn vader Ad. Donker begon in 1938 de gelijknamige uitgeverij in Bilthoven. Na de oorlog verhuisde het bedrijf naar Rotterdam. In 1980 nam zoon Willem de uitgeverij over.

Willem Donker bracht vooral boeken over geschiedenis, ontdekkingsreizigers en Rotterdam op de markt. "Inderdaad, daar zit geen enkele lijn in", zei hij begin dit jaar in een interview met NRC.

"Maar ik vind die afwisseling boeiend. Ik moet er niet aan denken om alleen maar boeken over bijvoorbeeld orthopedie uit te geven. Ik zou dan liever niet meer willen leven. Ha!"

Donker sprak met veel liefde over zijn boeken, die hij nog altijd in linnen liet inbinden. "Dat doen er niet veel meer. Als een boek van de binder komt, zit ik er de hele avond mee in handen. Ik streel het en ruik eraan. En daarna leg ik het weg. Voor eeuwig."