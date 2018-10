Wijnaldum: 'Het is wel duidelijk dat ik in Oranje hoor'

Georginio Wijnaldum begint zaterdag in de Johan Cruyff Arena tegen Duitsland zo goed als zeker aan zijn 51ste interland. De voormalig Feyenoorder is al jaren vaste basisspeler in Oranje. Toch krijgt Wijnaldum vaak kritiek, omdat hij in het Nederlands elftal zelden zijn niveau haalt zoals bij zijn club Liverpool. In de laatste interland tegen Frankrijk speelde Wijnaldum wel een goede wedstrijd.

'Daar ben ik wel blij mee al zie ik het niet zo dat ik de mensen moet overtuigen dat ik in Oranje thuis hoor. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik in het Nederlands elftal hoor. Dat laat ik wekelijks zien in de Premier League. Alleen moet ik dat wel constanter in het Nederlands elftal laten zien'. zegt de Rotterdammer tegenover RTV Rijnmond.

FRANKRIJK

MEETMOMENT

MENTOR

De nipte 2-1 nederlaag in de vorige interland tegen wereldkampioen Frankrijk en de goede prestaties van Ajax en PSV in Europa zorgen ervoor dat er weer positiever naar het Nederlands voetbal wordt gekeken. Toch wil Wijnaldum eerst nog even afwachten of we inderdaad weer kunnen aanhaken bij de grote landen. 'Ik wil pas zeggen dat we aan het opkrabbelen zijn als we seizoenen achter elkaar goed presteren. Nu is het pas één seizoen dat Ajax goed presteert in Europa en PSV speelt denk ik wel goed, maar staat in Europa wel met lege handen. Er is in ieder geval wel een begin. We moeten zorgen dat we ook de komende jaren met meerdere Nederlandse clubs in de Champions League spelen', aldus Wijnaldum.Wijnaldum ziet de komende interlands tegen Duitsland en België als goed meetmoment waar Oranje staat. 'Ik denk dat het altijd wel goed is om op zo'n niveau te spelen. Dat is altijd goed voor je ontwikkeling. Ik zie altijd wel mogelijkheden dus ook tegen Duitsland. Het gaat erom hoe je een wedstrijd ingaat', zegt Wijnaldum.Wijnaldum behoort bij Oranje tot de ervaren spelers en begint zaterdag tegen Duitsland dus mogelijk aan zijn 51ste wedstrijd in het Nederlands elftal. In de huidige selectie zitten drie debutanten. Arnaut Groeneveld, oud-Spartaan Denzel Dumfries en voormalig jeugdspeler van Feyenoord Pablo Rosario. Aangezien de 27-jarige Wijnaldum samen met Ryan Babel en Daley Blind tot de oudere spelers behoort fungeert Wijnaldum soms ook als mentor voor de nieuwe jongens. 'Ik doe wat goed voelt. Ik heb wel eens gesprekken met die jongen jongens, maar dat gaat niet geforceerd. Ik ben ook geen type om iemand op sleeptouw te nemen. Ik praat gewoon met ze en hoop dat ze zich goed voelen. Je moet die jonge spelers ook het gevoel geven dat als ze ergens mee zitten ze bij iedereen terecht kunnen', zegt de oud-Feyenoorder.