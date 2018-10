Dordts echtpaar verongelukt in Roemenië

Een echtpaar uit Dordrecht is zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Roemenië. Drie andere inzittenden van de auto, onder wie twee voormalige Dordtenaren, raakten ernstig gewond. Dat meldt familie van één van de betrokkenen.

Het echtpaar en een man uit Amersfoort (48), die ook in Dordrecht is opgegroeid, waren naar Roemenië afgereisd voor een bruiloft. Een Dordtenaar, die al zeven jaar in Roemenië woont, trouwde daar vrijdag met zijn Roemeense bruid.

Zondag was het vijftal in één auto een toeristische tocht aan het maken. In de buurt van Breaza, ongeveer zestig kilometer ten noorden van de hoofdstad Boekarest, kwam de auto in botsing met drie andere wagens.

Naast het overleden echtpaar vielen er zes gewonden. Zij liggen in een ziekenhuis in de hoofdstad.