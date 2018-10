OM wil moordverdachte Kijvelanden niet als proefkonijn

Justitie in Rotterdam heeft bezwaar gemaakt tegen een onderzoek in de Kijvelandenmoord. Daarbij wordt gekeken of een patiënt onder invloed van Ritalin een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal heeft doodgestoken.

Het drama gebeurde in februari 2017. Michel T. pakte een schaar en stak medewerker Arnd Otten dood. Kort daarvoor had hij Ritalin gesnoven, een middel dat wordt gebruikt bij ADHD.



Een deskundige wil een experiment houden, waarbij Michel T. verschillende doseringen Ritalin moet innemen. Bekeken wordt dan in hoeverre hij daar agressief van wordt.

Ethisch

De rechter had al ingestemd met het onderzoek. Woensdag vroeg justitie alsnog om af te zien van het experiment. Zij ziet medisch-ethische bezwaren. Verder vraagt justitie zich af of de veiligheid van Michel T. en de behandelaars wel kan worden gewaarborgd.

“Meneer T. is een bijzonder persoon. Niet voor niets liep hij tot voor kort geboeid rond. Er zijn meerdere incidenten geweest in detentie. Zo had hij kort geleden een boobytrap gemaakt van een stofzuigerslang.”

Advocaat Pieter Zandt bestrijdt die lezing. “Hij heeft een stempel en dan wordt zo’n slang aangezien voor een boobytrap. Mijn cliënt wil volledig meewerken aan het onderzoek. Hij kan niet verklaren waarom hij zo heeft gehadneld.”

Invloed

Justitie vraagt zich verder af, wat het onderzoek kan opleveren. "We weten niet hoeveel Ritalin de verdachte destijds had ingenomen, dus de precieze invloed is niet vast te stellen. Daarnaast blijft de vraag of Ritalin de enige oorzaak was, of dat er andere factoren een rol speelden."

De rechter in Dordrecht besloot het onderzoek voort te zetten. Donderdag praten alle partijen, inclusief de deskundige, over de invulling van het experiment. “Kan de veiligheid niet worden gewaarborgd, of kan het onderzoek niet op korte termijn, dan gaat het niet door.”