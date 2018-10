OM eist cel voor seksueel uitbuiten vrouwen zonder verblijfsvergunning

Justitie heeft gevangenisstraffen geëist in een rechtszaak tegen vier verdachten van mensenhandel. De vier zouden twee vrouwen uit Nigeria seksueel hebben uitgebuit in Rotterdam. Maandag en dinsdag vroeg justitie om onvoorwaardelijke celstraffen van achttien maanden tot drie jaar.

De hoofdverdachte is een man van 31 jaar uit Capelle aan den IJssel, de medeverdachten zijn twee vrouwen van 27 en een vrouw van 31. Zij komen uit Leeuwarden en Bleiswijk.

Het OM verdenkt het viertal ervan de twee Nigeriaanse vrouwen tussen 2014 en 2016 als prostituees te hebben uitgebuit. De drie vrouwen regelden afspraken met klanten, locaties en advertenties. De mannelijke verdachte coördineerde de boel en haalde het verdiende geld op.

De twee vrouwen waren niet legaal in Nederland, spraken de taal niet en kenden vrijwel niemand. Zij hadden schulden, die ze moesten terugbetalen met het sekswerk. Ze sliepen op hun werkplek en hadden geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Volgens het OM maakten de verdachten opzettelijk misbruik van de slachtoffers en hun kwetsbare situatie. De slachtoffers hebben angsten, wantrouwen richting mensen en psychische problemen.

De verdachten bepaalden hoeveel klanten de twee vrouwen moesten ontvangen en ze konden geen klanten weigeren, zei het OM tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank. "Het voelde elke keer als een verkrachting."