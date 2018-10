Wethouder belooft nieuw dierenasiel in Rotterdam

Rotterdammers kunnen nog dit jaar hun dieren naar het oude dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg brengen. Dat heeft wethouder Wijbenga toegezegd. In de komende vier jaar wil hij een nieuw dierenasiel realiseren in Rotterdam-Noord.

Wijbenga nam woensdag een petitie van ruim tweeduizend handtekeningen in ontvangst voor een nieuwe dierenasiel in Rotterdam. Sinds afgelopen zomer is er helemaal geen opvang meer voor dieren in deze stad. De dierenopvang aan de Abraham van Stolkweg werd gesloten vanwege achterstallig onderhoud en een muizenplaag.

Mariska Pomp, initiatiefneemster van de petitie, heeft van wethouder Wijbenga de toezegging gekregen dat de gemeente Rotterdam met het asiel aan de slag gaat: "Aan het einde van het jaar hoopt de gemeente weer een afgiftepunt voor dieren te kunnen openen op de oude locatie."

Sinds de sluiting moesten de dieren naar opvangen in Spijkenisse en Vlaardingen worden gebracht, die snel vol raakten. Pomp vindt het bizar dat de tweede stad van Nederland geen dierenasiel heeft. "Dat kan eigenlijk niet', zegt Pomp.

Ze is blij met de toezegging van Wijbenga dat er dit jaar weer een voorlopige opvangplek komt. "Dit is nu een noodoplossing. Daar ben ik blij mee, maar we willen een standaard basis hebben waar mensen en dieren terecht kunnen."