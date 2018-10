Justitie vervolgt Hagenaar in zaak Orlando Boldewijn

Een 27-jarige man uit Den Haag wordt vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag bekend gemaakt.

De man die vervolgd wordt, was al verdachte en werd in april dit jaar aangehouden. Hij werd destijds na verhoor vrijgelaten, omdat er onvoldoende gronden waren om hem langer vast te houden.



Hij heeft Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water zien liggen, maar heeft toen zelf geen actie ondernomen en heeft ook de hulpdiensten toen niet gealarmeerd. Hij wordt vervolgd voor nalatigheid om hulp te verlenen, mishandeling met de dood tot gevolg en dood door schuld.

"Het enige wat we nu nog moeten doen, is bekijken in hoeverre die nalatigheid heeft bijgedragen aan het overlijden van Orlando", zegt Ernst Pols, persofficier van justitie.

Het lichaam van Orlando werd eind februari gevonden in de Haagse wijk Ypenburg, nadat hij meer dan een week vermist was. Voor zijn verdwijning was hij op twee dates geweest.

De laatste date was met een man uit Den Haag, die de tiener had afgezet in Ypenburg. Duikers gingen na een tip daar het water in en vonden zijn lichaam.



Wat de precieze doodsoorzaak is geweest van Orlando, is nog niet duidelijk. "Deskundigen hebben op basis van het onderzoek niet kunnen vaststellen wat nu precies de doodsoorzaak is geweest", zegt Pols. "Het lijkt sterk op verdrinking, maar dat kan ook weer op verschillende manieren teweeg worden gebracht. Hoe het precies is gebeurd, hebben we helaas geen duidelijkheid over."