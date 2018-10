Deel dit artikel:













Driekwart vrouwen is slachtoffer van seksuele intimidatie in Rotterdamse uitgaansleven

Veel Rotterdammers hebben te maken met seksueel overschrijdend gedrag in het uitgaansleven in Rotterdam. 77 procent van de vrouwen en 46 procent van de mannen hebben dit in het afgelopen jaar ervaren, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door het Risbo instituut.

Het seksueel overschrijdend gedrag komt vooral voor 's nachts op straat na het uitgaan, blijkt uit het onderzoek onder 580 mensen. Het gaat dan om ongepast toeroepen van seksuele opmerkingen, ongewenste aanraking of vragen om seks. Maar een klein deel van de ondervraagden doet hiervan melding bij barpersoneel of politie. “Dit is onacceptabel en reden om dit aan te pakken”, reageert wethouder Wijbenga. “Rotterdam moet een veilige stad zijn voor iedereen.” Daarentegen geven de ondervraagden het veiligheidsgevoel in het Rotterdamse uitgaansleven een 8,9. “Dit hoge cijfer laat zien dat Rotterdam een levendige stad is, waar het publiek met plezier uitgaat”, reageert Wijbenga. De gemeente wil de veiligheid vergroten door barpersoneel bij trainingen te wijzen op seksuele intimidatie en aansluiting zoeken bij de StopApp, waarmee meldingen van straatintimidatie kunnen worden gemeld. De gemeente besloot tot het onderzoek nadat raadslid Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) hierom had gevraagd. Vorig jaar waren verschillende zedenmisdrijven in Club Vie. Sinds dit jaar zet de gemeente vrouwelijke horecastewards in, dat moet zorgen voor een andere sfeer in de horeca.