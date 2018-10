Woningen in ruil voor tweede brug Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard wil in ruil voor een tweede brug of tunnel extra woningen bouwen in het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. Dit blijkt uit een raadvoorstel van het college van de gemeente Krimpenerwaard.

Het gaat om zevenduizend woningen in een gebied van tweehonderd hectare. Op dit moment onderzoekt het Rijk of een tweede oeververbinding nodig is.

Krimpenerwaard zal de brug niet kunnen bekostigen zonder geld van het Rijk. Omdat er een tekort is aan woningen in het gebied, hoopt het college dat het Rijk zich - met dit aanbod van zevenduizend extra woningen - meer zal inspannen voor de tweede brug.

Dagelijks oponthoud

Er is al langer een wens voor een tweede oeververbinding naar de Krimpenerwaard. Het dagelijkse oponthoud op de Algerabrug is de inwoners van de Krimpenerwaard een doorn in het oog. Een extra verbinding zal de Algerabrug en de Brienenoordbrug ontlasten, is het idee. Waar de nieuwe brug zou moeten komen, is nog niet duidelijk.

Uitruil

De gemeenteraad moet het plan voor de uitruil nog goedkeuren. De PvdA in de Krimpenerwaard stemt in ieder geval tegen. De partij is een petitie gestart tegen de komst van woningbouw in het gebied. De partij wil dat het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek zo open en groen blijft als het nu is. Woensdagmiddag hadden ruim 1550 mensen de petitie getekend.

De gemeenteraad van Krimpenerwaard stemt op 16 oktober over het plan.