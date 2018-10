Afvalcontainers met hindernissen in Spijkenisse

In Spijkenisse zijn nieuwe afvalcontainers op wel heel bijzondere plekken gezet. Een exemplaar staat in een speeltuin en nog eentje midden op straat. Foto's van de nieuwe aanwinsten worden volop gedeeld op social media.

"Ik vind het een mooie afvalbak. Alleen de plek: wie heeft dat nou verzonnen? Hij staat midden op straat. Ik hoop dat de gemeente z'n besluit terugdraait en dat ding een stukje opzij zet", vertelt Rens, die uitkijkt op de nieuwe container op de kruising van de Jupiterweg en de Polluxstraat.

De afvalbak in de Apenspeeltuin trekt veel bekijks. "Mensen praten erover en mensen stoppen om foto's en video's van de container te maken. Ze begrijpen niet waarom de container hier is geplaatst", zegt buurtbewoner Fred.

"Het is een belachelijke plaats waar ze hem neergezet hebben. In een kinderspeeltuin. Niet echt over nagedacht. Terwijl er nog heel veel andere plekken zijn", vertelt Fred.

Gemeente

De afvalcontainers zijn in overleg met de bewoners op de locaties in het Sterrenkwartier geplaatst. Maar de exacte locatie van de containers is mogelijk aangepast vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond.

"Uiteindelijk is het nu zoals het is. Ik begrijp dat er een aantal mensen is dat daar niet blij mee is. Die personen hebben een bezwaarschrift ingediend en we zullen daar serieus naar kijken. We zullen samen met die bewoners kijken naar andere plekken voor de container", vertelt woordvoerder Aart van Kapel van de gemeente Nissewaard.

Het hek voor de container in de speeltuin is volgens de gemeente tijdelijk en wordt nog verplaatst.