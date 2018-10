Rotterdam verandert koloniale straatnamen niet

Het Rotterdamse college gaat koloniale straatnamen of standbeelden niet aanpassen. "We willen straatnamen behouden om zo de geschiedenis levend te houden", schrijft wethouder Wijbenga.

Raadslid Tim Versnel (VVD) vreesde dat het college straatnamen zou aanpassen als gevolg van het onderzoek dat Rotterdam laat uitvoeren naar het slavernijverleden. "Wij zijn daar geen voorstander van, daarmee verander je de geschiedenis niet", meldt Wijbenga.