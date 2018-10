Muurschilderingen fleuren Dordtse Vogelbuurt op

De Dordtse Vogelbuurt wordt nog verder opgefleurd met muurschilderingen. Aanvankelijk werden de kunstwerken vorig jaar alleen aangebracht op de flatjes van drie hoog die gesloopt worden. De kleurige wanden in de Adelaarstraat vallen alleen zo goed in de smaak, dat er meer komen.

De initiatiefnemers van het zogeheten Vogelnest kregen van verhuurder Woonbron en de gemeente Dordrecht de vraag om nog eens vijf schilderingen te maken. Daarmee komt het totale aantal op veertien. Deze week wordt er druk geschilderd in de Aalschoverstraat.

"Ik vind het helemaal geweldig", zegt een buurtbewoonster. "Het brengt kleur in de buurt. Er komen zelfs mensen van buiten kijken. Ze zijn ook mooi, ik vind het echt kunst met een grote K."

Lotti Hesper, die gespecialiseerd is in het mooi maken van verwaarloosde plekken, werd voor de klus ingehuurd door Broedplaats Het Vogelnest. Dat is een club mensen die de samenhang in de wijk bevordert, met steun van verhuurder Woonbron en de gemeente Dordrecht.

Vogel

"Het thema voor de kunst is vogel in de breedste zin van het woord. De reacties van omwonenden en andere Dordtenaren op de muurschilderingen in de Adelaarstraat waren hartverwarmend. Daarom breidt het project nu uit naar de Aalscholverstraat", vertelt Hesper.

"De kopgevel op de hoek van de Aalscholverstraat en het Halmaheiraplein wordt de kers op de taart. Daar komt in het kader van 400 jaar Synode een muurschildering over volksdichter Jacob Cats, met één van z'n bekende uitspraken: "Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is."



Paul Schmitz is één van de kunstenaars. Hij schildert een vliegende duif: "Die symboliseert voor mij de vrijheid die ik voel, sinds ik anderhalf jaar geleden van mijn verslaving af kwam. Er komen ook vliegtuigen op de muur. Die verbeelden het gevaar, dat ik terug kan vallen."