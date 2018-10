Plan Wielewaalers lijkt definitief van tafel

Commissievergadering over de Wielewaal

De kans lijkt verkeken dat de inwoners van de Rotterdamse Wielewaal hun eigen plan voor renovatie van de wijk mogen uitvoeren. De leden van de raadscommissie bouwen, wonen en buitenruimte lijken meer te zien in het bestemmingsplan van de gemeente en woningcorporatie Woonstad, bleek woensdag. Ook de gemeenteraad kiest waarschijnlijk binnen enkele weken voor dat plan.

Er waren tientallen bewoners uit de groene Rotterdamse wijk aanwezig in het stadhuis. Een aantal nam ook het woord voor de commissie. "Dit is uw laatste kans om dit tuindorp te behouden." En: "We hebben de afgelopen jaren geen enkele inspraak gehad. Er is gewoon niet naar ons geluisterd."

Of de bewoners daarin gelijk hebben, is lastig te zeggen. Ook de commissieleden kregen er na uitgebreid doorvragen de vinger niet goed achter. Eerder oordeelde de rechter wel dat de procedure correct is verlopen en dat argument telde tijdens de vergadering.

Verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers bleef dan ook bij zijn standpunt: "Wij willen duidelijk zijn en kiezen voor het plan dat helemaal af is en waar geen onvolkomenheden in zitten. Het mag duidelijk zijn dat dit een moeilijk besluit is geweest."

Daarmee doelde hij op de sympathie die de Wielewaalers verdienden met het ontwerpen van een nieuwe versie van hun wijk. Dat plan is gebaseerd op laagbouw en eenzelfde indeling van huizen en straten.

Veel bewoners wonen al een leven lang in de wijk die het karakter heeft van een vakantiepark. De Wielewaal heeft ook een dorps karakter. Het plan van de buurtbewoners zou volgens de gemeente en Woonplan financieel onvoldoende zijn. Ook zou er geen aandacht zijn besteed aan alle investeringen in nieuwe leidingen onder de grond.

Wel kregen de inwoners nogmaals de garantie dat ze mogen terugkeren, al is dat misschien in een ander deel van de wijk. Woningcorporatie Woonstad zegde toe extra huizen te zullen aankopen als er te weinig sociale huurwoningen blijken te zijn. Ook kregen de Wielewaalers de uitnodiging om mee te denken over de precieze invulling van het bestemmingsplan.