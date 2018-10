Verwaarloosde hond Bob Marley heeft nieuw thuis

Het hondje Bob Marley, dat halverwege september werd binnengebracht bij dierenopvangcentrum Vlaardingen met een vervilte vacht, heeft een nieuw baasje. De shihtzu is dinsdag opgehaald door een gezin uit Zwijndrecht.

Het dier kreeg al snel de naam Bob, als verwijzing naar de bekende reggae-zanger, door zijn vacht met dreadlocks. "Hij zat vol met klitten, poep, pies, vlooien en had een slecht gebit", zei Babiche Houtman van de dierenopvang eerder.



Onder narcose werd Bob verlost van zijn zware en vieze vacht. Sindsdien rende het dier er vrolijk op los bij de dierenopvang.

Dinsdag stonden zijn nieuwe baasjes op de stoep. Bob komt in een gezin met een hondenzus, genaamd Lady. "Het zijn fantastisch lieve mensen die de wereld voor hem over hebben", meldt de dierenopvang.

Het gemis zal groot zijn, schrijven zij op sociale media. "Je hebt een speciaal plekje in ons hart en we dragen de zorg vol vertrouwen over aan je nieuwe familie. Jij zal nooit, nooit, nooit meer vervilt zijn, stinken en slecht verzorgd worden, daar kun je van op aan!"