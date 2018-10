De dames van Sliedrecht Sport zijn woensdagavond goed begonnen aan de Champions League. In Oostenrijk versloeg de ploeg van Vera Koenen Sturm Graz met 3-0.

De Oostenrijkers debuteerde in het toernooi en was duidelijk een maatje minder dan de kampioen van Nederland. Het werd 13-25, 14-25 en 17-25. Volgende week is de return in sporthal De Basis in Sliedrecht.