Belijningsrobot van Papendrechters die Cruijff tekende op voetbalveld is enorm populair

Het loopt storm bij importeur Milati in Papendrecht. Iedereen wil de belijningsrobot Intelligent One op de Nederlandse en Belgische sportvelden aan het werk zien. De robot kan op basis van GPS-signaal een strakke en goed uitgemeten belijning neerzetten op sportvelden en parkeerplaatsen.

Het apparaat is populair geworden door een uitzending van het televisieprogramma De Wereld Draait Door, dat zijn 14-jarig bestaan viert met speciale aandacht voor voetballegende Johan Cruijff. Hij werd met rugnummer 14 onsterfelijk. Midden op een voetbalveld in Oosterwolde zet de robot in strakke lijnen de contouren van het gezicht van Cruijff met het bekende witsel op het gras.

'Fantastisch gewoon'

Papendrechter Arjen Spek haalde het apparaat naar Nederland en rijdt nu stad en land af om de kunsten van de robot te tonen. Veel velden zijn inmiddels voorzien van de perfect ingemeten belijning. In de regio Rijnmond zijn enkele voetbalvelden van VVGZ in Zwijndrecht en VV Heerjandsdam door de robot belijnd.

Volgens Spek werkt de robot op een simpele manier. "Een veld heeft vier punten. Die vier punten sla je eigenlijk op in die robot. Dan kies je wat voor veld je tussen die vier punten zou willen hebben. Als het apparaat is aangezet, dan heeft het binnen dertig minuten een heel veld belijnd."

"We hebben vol verbazing staan kijken hoe dat in zijn werk ging", zegt Henk van den Adel van VVGZ. "Dat dat karretje zonder handen erbij over dat veld reed en die lijnen tekende: dirkels, de 16 meter, 9,15 meter. Het is fantastisch gewoon."

Het 'uitzetten' van een veld is een flinke klus en dat gebeurt door vrijwilligers. "Die vrijwilligers worden steeds ouder en nieuwe zijn moeilijk te vinden", aldus Ad van Luitgaarden van de gemeente Zwijndrecht. Als het veld goed is uitgezet, dan kunnen vrijwilligers het belijnen handmatig doen door de lijnen als het ware over te trekken.

Parkeerplaats

De robot heeft een flink prijskaartje: 33 duizend euro. Dat zullen de meeste clubs niet in huis hebben. "Maar je ziet al wel dat verschillende sportclubs of gemeenten die robot samen aanschaffen", zegt directeur Spek. "Er zijn ook aannemers die zichzelf met zo'n robot verhuren om het veld uit te zetten."

"We hebben de robot eerder dit jaar, op de dag van de sportaccommodatie, geïntroduceerd", zegt Spek. "Dat heeft sinds deze zomer een enorme vlucht genomen. Maar we doen niet alleen voetbalvelden. We zijn ook benaderd om een parkeerplaats te belijnen. Ja kan het zo gek niet bedenken."