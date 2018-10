Bureau Rijnmond: Ouderen slachtoffer van berovingen

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond aandacht besteed aan onder meer de beroving van een 70-jarige vrouw.

De vrouw werd op 3 augustus in Barendrecht beroofd van haar tas, met daarin onder meer twee bankpassen. De drie zakkenrollers, twee mannen en een vrouw, pinden honderden euro’s met de gestolen passen. Er zijn goede beelden beschikbaar van deze drie.

Berovingen

Ook besteedt het opsporingsprogramma van politie en justitie aandacht aan de beroving van een 77-jarige man in de parkeergarage aan de Kabelhof op Rotterdam Katendrecht. Hij werd op zaterdag 2 juni rond 17:30 uur beroofd van de maandopbrengst van zijn bedrijf. Twee mannen hadden hem kennelijk opgewacht en sloegen toe toen hij spullen uit zijn kofferbak wilde pakken. Hij kreeg ook klappen. Van de daders zijn beelden beschikbaar.

Een andere zaak in Bureau Rijnmond is die van een oudere dame, van wie op 4 juli de tas uit haar rollator werd gestolen. De drie ‘dames’ die daar verantwoordelijk voor zijn, staan op beeld. Met de pinpas die in de tas van het slachtoffer zat, werd een bedrag van zevenhonderd euro gepind.

Mishandeling IJmeer

In eerdere uitzendingen werden al beelden getoond van jongens die een man hadden mishandeld aan het IJmeer in Rotterdam-Zevenkamp. Omdat zij vermoedelijk minderjarig zijn, werden zij onherkenbaar getoond. Naar aanleiding van die uitzending hebben twee van de verdachten zich gemeld . Zij bleken 14 en 16 jaar oud te zijn. De andere twee verdachten zullen nu herkenbaar getoond worden in de uitzending.

Bureau Rijnmond

Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.