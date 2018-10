Winkeliers Rotterdam-Zuid maken zich zorgen om parkeerdruk: 'onze omzet daalt'

Ondernemers aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid maken zich zorgen. Door de hoge parkeerdruk in de straat is er volgens hen nauwelijks plek voor klanten om te parkeren en zien ze hun omzet dalen.

In straten in de omgeving is het betaald parkeren. Bij de ondernemers in de Wolphaertsbocht is het gratis. Veel mensen uit de buurt parkeren de auto daar, om het betaald parkeren te omzeilen.

Klaar mee

"Het is frustrerend voor klanten", vertelt Mourad Reyani van de slagerij Islam Centrum. "Na drie rondjes rijden voor een parkeerplek, kiezen ze voor een andere winkel."

Ook een Surinaamse supermarkt iets verderop voelt zich gedupeerd. "Vroeger kwamen er mensen uit Brabant en Zeeland om hier boodschappen te doen", vertelt ondernemer Usha Lalsingh. "Maar die komen niet meer. Ze zijn er klaar mee."

Reyani ziet een omzetdaling door de parkeerdrukte, net als de Surinaamse supermarkt. "Kijk eens hoe leeg het is in mijn winkel", vervolgt Lalsingh. "Mijn omzet is zeker niet stabiel."

Volgens de ondernemers staan vooral auto's met kentekens uit Polen en Bulgarije lang op dezelfde parkeerplek. "Ik zie hier auto's weleens vijf weken in de straat staan", vervolgt Reyani.

Blauwe Parkeerzone

Pal voor de deur van de ondernemers ligt een blauwe parkeerzone. Dat betekent dat automobilisten er een uur gratis mogen parkeren en daarna het vak weer moeten verlaten. Maar volgens de ondernemers lappen automobilisten de regels aan hun laars en wordt er door de gemeente niet gehandhaafd.

Verhuizen

De winkeliers zien nog maar één oplossing. "We willen dat ook aan de Wolphaertsbocht betaald parkeren wordt ingevoerd", zegt Reyani. "We hebben al zoveel brieven geschreven naar de gebiedscommissie, maar er wordt niet gereageerd. Ook hebben we met ambtenaren gesproken, maar het levert allemaal niets op."

Zowel de Surinaamse supermarkt als de slagerij hebben overwogen om te verhuizen. "Ik heb een nieuw pand bekeken", vertelt Reyani. "Maar ik laat me niet wegjagen door een parkeerprobleem." De Surinaamse supermarkt neemt volgend jaar een besluit over een mogelijke verhuizing.

Gemeente Rotterdam

Volgens de gemeente Rotterdam wordt er wel degelijk gehandhaafd binnen de blauwe zone aan de Wolphaertsbocht. "Maar voor de controles in blauwe zones zijn speciale BOA's nodig", vertelt een woordvoerder. "Onze capaciteit met betrekking tot die groep ambtenaren is beperkt." Volgens de gemeente zijn er vorige week nog meerdere boetes uitgedeeld op de Wolphaertsbocht.

De gemeente zegt dat er tot twee keer toe onderzoek is gedaan naar het draagvlak voor betaald parkeren op de Wolphaertsbocht. Uit dat onderzoek bleek dat er onder zowel ondernemers als bewoners geen behoefte was aan betaald parkeren.