Rozenburg start proef met warmte uit waterstof

In Rozenburg start begin volgend jaar een project om met waterstof huizen te gaan verwarmen. Waterstof wordt in sommige gevallen gezien als een vervanger van aardgas.

Het recept is simpel. Je hebt water nodig en duurzame elektriciteit. Daarmee kun je waterstof maken, dat je kunt verbranden zonder dat er CO2 bij vrijkomt. Goed voor het klimaat dus.

De ervaring met het verwarmen van huizen op deze manier is vrijwel nihil. Daarom start netbeheerder Stedin een demonstratieproject. In een woonblok in Rozenburg worden twee nieuwe cv-ketels geplaatst die op waterstof draaien. Samen met bestaande ketels gaan die het gebouw verwarmen.

“We willen alleen laten zien dat het kan”, zegt projectleider Albert van der Molen van Stedin. De afgelopen periode is het zelfde woonblok verwarmt met kunstmatig aardgas. Dat is ook gemaakt met duurzame stroom in een chemisch proces.

Maar kunnen we dan alle aardgas vervangen door waterstof? Zo makkelijk is het volgens David Peters, hoofd energietransitie van de netbeheerder, niet. “We hebben verschillende duurzame opties: waterpompen en collectieve warmte bijvoorbeeld. Maar er zijn plekken waar die opties niet goed van toepassing zijn. Wil je op die plek CO2-neutraal je huis verwarmen, zou waterstof een optie kunnen zijn."

Eerder dit jaar bleek uit een verkenning van de gezamenlijke netbeheerders dat het bestaande gasleidingennetwerk daar mogelijk voor gebruikt kan worden. "Dat moeten we nog verder testen, maar de eerste signalen zijn positief", zegt Peters.

Waterstof wordt nu alleen nog op grote schaal gemaakt en gebruikt in de industrie. In veel gevallen gaat het om blauwe waterstof die niet gemaakt is met duurzame stroom. De kostprijs is nog heel hoog en er is dus nog weinig ervaring mee.

Daarnaast gaat veel energie verloren bij het maken van waterstof en heb je nog relatief veel duurzame stroom nodig. Daarom zal het volgens Stedin nog een tijd duren voor grote aantallen woningen op waterstof verwarmd kunnen worden.