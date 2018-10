Inwoners Rhoon kritisch over Huis van Albrandswaard

Waarom moet het gemeentehuis verhuizen en waarom naar die plek? Een aantal kritische vragen van inwoners van Rhoon waren te horen op de informatieavond die woensdagavond werd gehouden over het nieuw te bouwen gemeentehuis van de gemeente Albrandswaard.

Twee jaar geleden ging de gemeenteraad al akkoord met nieuwbouw, Volgens CDA-wethouder Mieke van Ginkel (Sociaal Domein, Kunst en Cultuur) is een belangrijke reden voor verhuizing; de kosten van de huidige huur van het gebouw in Poortugaal waar de gemeente nu huist.

We zien uit naar nieuwe huisvesting omdat we hier een tijdelijk huurcontract hebben. Op dit moment is bouwen goedkoper dan huren. Denk maar aan de lage rente."

Maar Giel van Strien, inwoner van Rhoon, twijfelt aan dat verhaal. "Ik snap dat niet. Ik informeerde bij de makelaar, die bood mij een prijs van 135 euro per vierkante meter. Daar kun ook nog wat op afdingen. Je bent hier veel goedkoper uit, je kan gewoon blijven. Er is hier een hele raadszaal aangelegd en er zijn veel investeringen gedaan. Dat wordt allemaal weggegooid.''

Han Bakker is ook een kritische bezoeker van de informatieavond. ''Ze hoeven van mij hier niet te blijven, maar misschien zijn er nog andere mogelijkheden dan een nieuw gemeentehuis bouwen."

Meerwaarde

Wethouder Van Ginkel legt uit dat nieuwbouw echt wel meerwaarde heeft. "Het is belangrijk dat we eigen ruimtes hebben, zaken kunnen centreren en multifunctioneel maken. Dat is hier moeilijk maar dat kan wel in het Huis van Albrandswaard."

Het nieuwe gemeentehuis moet komen op de nu onbebouwde plek naast het metrostation Rhoon en de Groene Kruisweg. Het gebouw sluit aan op het viaduct dat het winkelcentrum met het kasteel verbindt. Onder het gebouw is plek voor parkeren van auto's en fietsen. Niet alleen de ambtenaren krijgen er een plek, ook het wijkteam is er te vinden net als de Stichting Welzijn Albrandswaard, het (sport)café van de sporthal en er komt lokale kunst en cultuur.

Lokatie

Een van de geïnteresseerde inwoners van Rhoon die de informatieavond bezocht is Annemarie van Es uit Rhoon. Ze is niet tegen het nieuwe gemeentehuis, maar ze twijfelt wel aan de lokatie. "Midden in één van de dorpen was beter geweest. Vor veel mensen is dit te ver weg.''

Wethouder Van Ginkel is blij met de plek. "Heel centraal, tussen de kernen van Rhoon, Poortugaal en Portland."

Als er een aannemer is gevonden kan het gemeentehuis volgend jaar worden gebouwd en in 2020 in gebruik worden genomen.