Rotterdams Van Maanenbad beste zwembad van Nederland

Het Van Maanenbad in Rotterdam is door klanten uitgeroepen tot beste zwembad van Nederland. Het zwembad in Rotterdam-Noord is beloond met het Gouden Zeepaardje. Vorig jaar greep het zwembad net naast de prijs.

Sportfondsen Rotterdam Noord, zoals het Van Maanenbad officieel heet, is een icoon van Rotterdam. Sinds 1937 ontving het ruim 20 miljoen bezoekers.

Het zwembad, dat een Rijksmonument is, doet regelmatig onderzoek om te checken hoe tevreden de gebruikers zijn. Tussen mei en september hebben zo’n honderd gasten het zwembad beoordeeld op 20 punten. Naast gastvrijheid, veiligheid en hygiëne werden ook de zwemlessen en het Sportfondsen Café beoordeeld. Dat resulteerde in een gemiddeld cijfer van 8,7.

Samen met het zwembad LACO in Veghel en Zevenkampse Ring uit Rotterdam was het Van Maanenbad uit 159 zwembaden genomineerd voor het Gouden Zeepaardje. "Dat er twee Rotterdamse Sportfondsenbaden in de top 3 van Nederland staan zegt iets over zwemmen in Rotterdam. In de stad is zwemmen populairder dan ooit en dat komt mede doordat de zwembaden in de stad goed op orde zijn", laat het zwembad in een persbericht weten.