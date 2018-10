Deel dit artikel:













Nummer 7 marathon van Rotterdam betrapt op doping Samuel Kalalei won een jaar geleden de marathon van Athene | Foto: EPA / Georgia Panagopoulou

De Keniaanse atleet Samuel Kalalei is voor vier jaar geschorst na een positieve dopingtest bij de marathon van Rotterdam. De 23-jarige Kalalei kwam op 8 april als zevende over de finish op de Coolsingel in een persoonlijk record van 2.10.44. Hij testte daarna echter positief op epo.

Kalalei, die in november vorig jaar de marathon van Athene won, heeft geen verklaring gegeven voor zijn positieve test. Hij reageerde ook niet op mails en telefoontjes van de zogeheten integriteitsunit van de atletiek, de AIU. Het levert hem nu een schorsing op van vier jaar. Al zijn resultaten sinds de marathon van Rotterdam worden geschrapt. De afgelopen maanden zijn heel wat Keniaanse hardlopers betrapt op doping, onder wie een olympisch en wereldkampioen. Asbel Kiprop, die in 2008 goud pakte op de 1500 meter bij de Spelen van Peking en drie keer wereldkampioen werd, testte ook positief op epo.