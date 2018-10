Regenboogvlaggen voor Coming Out Day

Het is op 11 oktober internationale Coming Out Day, waarbij overheden en organisaties wereldwijd lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen stimuleren om openlijk voor hun geaardheid uit te komen.

Op onder meer het provinciehuis van Zuid-Holland wappert deze donderdag de regenboogvlag en ook bij diverse gemeenten in de regio Rijnmond.

De provincie is sinds begin dit jaar Regenboogprovincie, omdat ze het belangrijk vindt dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en de vrijheid krijgt, voelt en neemt om zijn geaardheid te uiten.

Commissaris van de koning Jaap Smit: "We hijsen de regenboogvlag om te laten zien dat iedereen mag zijn wie hij of zij is."

De regenboogvlag wordt sinds 2015 elk jaar op Coming Out Day bij het provinciehuis van Zuid-Holland gehesen.

In de regio zijn er nog meer initiatieven op deze 11 oktober.