Bijlow terug op trainingsveld

Justin Bijlow trainde donderdagochtend weer op het trainingsveld van Feyenoord. De doelman van Feyenoord miste de laatste wedstrijden tegen Vitesse en Willem II vanwege een knieblessure. Hij werkte een individuele training af, evenals Ridgeciano Haps.

Bijlow en Haps trainden afgelopen week nog binnen. Van de basis die tegen Willem II speelde ontbraken Tonny Vilhena (Oranje), Tyrell Malacia (Jong Oranje), Robin van Persie en Nicolai Jørgensen.

Giovanni van Bronckhorst had de beschikking over een sterk uitgedunde selectie. Vanmiddag komen de reserves in actie bij Jong Feyenoord - Jong NAC. Deze wedstrijd wordt gespeeld om 14 uur.