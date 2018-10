Deel dit artikel:













Ambulancepersoneel Rotterdam-Rijnmond gaat actievoeren De actievoerders willen meer loon en minder werkdruk.

Ambulancemedewerkers leggen volgende week dinsdag in Rotterdam hun werk tijdelijk neer. Ze willen minder werkdruk en meer loon. De medewerkers gaan van 10:00 tot 13:00 uur flyeren bij de Markthal. Een dag later is er een flyer-actie in Leiden.

De ambulancemedewerkers hebben eerder al drie weken lang stiptheidsacties uitgevoerd, maar de acties worden nu opgeschaald. De werkonderbrekingen gaan in estafettevorm: elke week stopt het werk bij een of twee regionale ambulancevoorzieningen. In de andere regio’s gaan de stiptheidsacties door. Spoedgevallen komen niet in gevaar, zo verzekert Fred Seifert, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn: “Ambulancemedewerkers reageren op spoedoproepen, maar al het geplande ziekenvervoer komt te vervallen tijdens de werkonderbreking.” De actievoerders strijden voor meer loon en minder werkdruk. De werkdruk is nu hoog, zeggen ze, en met het weinige personeel dat er is, komt de veiligheid voor patiënten en ambulancepersoneel in gevaar. Het loon moet omhoog om nieuwe, vaste collega’s erbij te krijgen én het huidige personeel te behouden. In totaal zijn nu elf van de 24 veiligheidsregio’s in actie voor een betere cao.