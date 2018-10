Dordrecht steunt transgenders

Dordrecht heeft een tienpuntenplan ondertekend voor transgendervriendelijker werkgeverschap. Het gaat om de zogeheten ‘Verklaring van Dordrecht’ die in 2012 door Transgender Netwerk Nederland (TNN) is opgesteld.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben transgenders drie keer vaker een werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een van de redenen is dat zij zichzelf niet kunnen of durven te zijn op de werkvloer. Daar hebben ze veel te maken met pesterijen of discriminatie.

Het tienpuntenplan moet een werkgever helpen om uitsluiting te verminderen. Bijvoorbeeld door discriminatie te voorkomen en door iemands transitie ook op de werkvloer makkelijker te maken.

Tegelijk met Dordrecht ondertekende ook Arnhem de verklaring. Ze zijn daarmee de achtste en negende gemeente die zich bij de verklaring aansluiten.

De gemeente Enschede was de eerste die ondertekende. Utrecht, Den Haag en Amsterdam hebben ook ondertekend, Rotterdam nog niet.