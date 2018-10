Tea Both nieuwe wethouder op Goeree-Overflakkee

Tea Both, van raadslid naar wethouder

Tea Both-Verhoeven uit Dirksland wordt door het CDA voorgedragen als nieuwe wethouder op Goeree-Overflakkee. Als de gemeenteraad haar benoeming goedkeurt, zal ze op 13 december Arend-Jan van der Vlugt opvolgen.

Van der Vlugt maakte begin deze maand zijn vertrek bekend. Hij zei toe te zijn aan "een nieuwe uitdaging". Wat daarbij meespeelde, waren berichten over belangenverstrengeling.

Tea Both zit sinds 2013 in de raad van Goeree-Overflakkee. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was ze ook lijsttrekker.

Het CDA vormt samen met de SGP, Vitale Kernen en VVD de coalitie op "het eiland".