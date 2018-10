De Nooijer: 'Smaakt naar meer, we moeten het doorzetten'

FC Dordrecht werkt met een fitte selectie toe naar de competitiewedstrijd bij FC Den Bosch. Afgelopen vrijdag boekte het elftal van trainer Gérard de Nooijer de eerste zege van dit seizoen, SC Cambuur werd aan de kant gezet (3-1). "En we hebben goed gevoetbald", vindt De Nooijer.

"We hikten er tegenaan, speelden niet slecht. Je weet dat het een keer gaat komen, maar het moet dan wel een keer. Dit smaakt naar meer, we moeten het wel doorzetten", weet ook De Nooijer, die anders is gaan spelen met FC Dordrecht. 'Soort van 5-3-2 of 3-5-2, dat past enorm goed bij deze groep."

FC Den Bosch - FC Dordrecht begint vrijdag om 20.00 uur en is te volgen via een stream op Rijnmond.nl.