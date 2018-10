Spijkenisse verplaatst hek voor afvalcontainer

De gemeente Nissewaard laat er geen gras over groeien. Het hekwerk voor de afvalcontainer in de Spijkenisser speeltuin wordt verplaatst. Dit tot opluchting van de buurtbewoners van het Sterrenkwartier.

Spijkenisse was naar eigen zeggen al van plan om het hekwerk te verplaatsen. “Het stond al op de planning voor deze week. Maar het kan zijn dat we het iets naar voren hebben gehaald. Er werd natuurlijk hartelijk om gelachen bij Pauw. Zo’n uitzending helpt wel. Laten we het dan maar gelijk doen", vertelt woordvoerder Aart van Kapel van de gemeente Nissewaard.

Ingezonden beelden van het verplaatsen van het hek: