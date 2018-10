Leefbaar Rotterdam: onacceptabel dat mensen zich niet veilig voelen in Oosterflank

Op initiatief van Leefbaar Rotterdam spreekt een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad binnenkort over de veiligheid in en om de wijk Oosterflank. In de wijk is veel onrust ontstaan na een aantal heftige gebeurtenissen.

Vorige week werd een man aangehouden voor het lastigvallen van jonge meisjes in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, vlakbij de Oosterflank. Afgelopen weekend moesten brandweer en politie uitrukken naar een woon-zorgcomplex bij metrostation Oosterflank, omdat iemand de gaskraan had opengedraaid. Leefbaar-raadslid Van Elck. "Het is onacceptabel dat mensen zich niet veilig voelen."

Vrijwel de hele gemeenteraad deelt de zorgen van Leefbaar. VVD en PvdA willen dat er ook naar andere wijken wordt gekeken. "Oosterflank scoort 12 punten boven het gemiddelde op de Veiligheidsindex", stelt raadslid Van Eikeren van de PvdA.

Loco-burgemeester Wijbenga noemt het "vreselijk" wat er in Oosterflank is gebeurd. "Dit moeten we nooit normaal gaan vinden."

Hij benadrukt dat de gemeente actie heeft ondernomen. "We zijn met bewoners in gesprek en de werkgroep Overlast Evenaar is bij elkaar gekomen."

De wethouder spreekt tegen dat de politie in de wijk onderbezet is. "Ik hoor van de politieleiding dat ze op sterkte zijn. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen."