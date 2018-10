JUBILEUMEDITIE: Het RTV Rijnmond Open Rotterdams Kampioenschap Gehaktballen Eten 2018

Woensdag 7 november vindt in samenwerking met De Ballentent in Rotterdam de tiende editie van het RTV Rijnmond Open Rotterdams Kampioenschap Gehaktballen Eten plaats!Tijdens het radioprogramma Dwars door Rijnmond, tussen 10:00 en 13:00 uur, strijden tientallen kandidaten om de felbegeerde titel, mooie prijzen én natuurlijk de chromen gehaktbal!

Vanuit De Ballentent is de presentatie deze dag in de vertrouwde handen van Erik Lemmers.

Wie eet dit jaar de meeste gehaktballen in een half uur en wordt de winnaar van deze jubileumeditie van het RTV Rijnmond Open Rotterdams Kampioenschap Gehaktballen Eten?

Schrijf je snel in door een mail te sturen naar balletje@rijnmond.nl

VOL = VOL (wat de inschrijvingen betreft dan ;-)

Tot ziens op woensdag 7 november!