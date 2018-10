Politie pakt Vlaardinger en Rotterdammer op voor cocaïnehandel

De politie heeft twee mannen uit Vlaardingen en Rotterdam opgepakt na de vondst van 400 kilo cocaïne in Den Haag. In totaal zijn acht verdachten gearresteerd. Ze zijn tussen de 36 en 62 jaar oud.

De coke is waarschijnlijk via de haven van Vlissingen het land binnengekomen en zat verstopt in een container met bananen uit Zuid-Amerika.

Woensdag werd ook al een cocaïnevondst bekendgemaakt. Toen ging het om 800 kilo. Er wordt onderzocht of de twee partijen iets met elkaar te maken hebben.