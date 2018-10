Deel dit artikel:













Slagbomen Botlekbrug kapot: weg weer vrij Archieffoto

De weg bij de Botlekbrug (A15) was sinds donderdagmiddag rond 14:00 uur in beide richtingen dicht, omdat de slagbomen kapot zijn gereden. Rond 15:00 uur was de weg weer vrijgegeven.

Monteurs waren snel al ter plaatse. De brug zou rond 14:30 uur mogelijk weer worden vrijgegeven. Er heeft korte tijd een file gestaan, maar deze was al snel weer opgelost.