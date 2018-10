Het is nooit stil aan de overkant

Waar werkten de Vlaardingers? Waar stinkt het altijd? Waar is dag en nacht licht en bedrijvigheid? Waar ligt het gevaar bij een aanslag? Er is voor Vlaardingers maar één antwoord mogelijk: de overkant.

Sinds begin deze maand brandt aan de overkant van Vlaardingen het lichtkunstwerk De 'Overkant' van Dike Hof. De Vlaardingse beeldend kunstenares heeft al vier elementen in neon in de stad hangen op historische gebouwen. Er staat 'Hemel' op de kerktoren, 'Vuur' op de brandweertoren, 'Aarde' op het koetshuis van begraafplaats Emous en 'Water' op de watertoren in het Hofpark.

Lading

De lichtgevende letters in rood, blauw en groen vormen vooral in het donker een eenheid binnen een straal van 200 meter. Er is nu dus een vijfde, maar wel op Rotterdamse grondgebied: aan de overkant. "Ik ken geen stad in Nederland waar het woord zoveel lading heeft als in Vlaardingen", zegt Dike Hof. "Mijn vader werkte ook in de chemie aan de overkant, we woonden in de Shell-wijk, ik vind benzine zelfs lekker ruiken", lacht de Vlaardingse.

Dike Hof kijkt trots over het water van de Nieuwe Maas naar haar creatie. De acht neon-letters van drie meter hoog staan aan de kade bij het bedrijf Inspectorate. Het Rotterdamse Havenbedrijf werkte graag mee aan de komst van het kunstwerk. Formeel staat het object op hun grond.

Flaneren

"Het idee was om de oude wandelroute van 't Oft naar 't Oofd weer in ere te herstellen. Je wandelt van park Het Hof naar Het Hoofd en kan onderweg van alles zien. Het was in vroegere jaren ook een soort 'loverslane' waar je ging flaneren. Je komt dus uit aan de kade en staat dan oog in oog met de 'Overkant' aan de overkant. De plek die Vlaardingen zoveel economische voorspoed heeft gebracht".

'Geduld'

Dike Hof is blij met het resultaat. Vooral in het donker maakt het haar trots. Of er nog een zesde woord in neon komt? Misschien 'Geduld' op een station van de Hoekse Lijn in Vlaardingen? Dike Hof lacht. "Ik denk aan de buurgemeenten, misschien hebben die ook wel een woord dat boekdelen spreekt, in neon".

In de video zitten foto's van Hans Sloot en Erik Hoffstaeter verwerkt.