Reusachtige kinderbloemen voor Bloemhof

Wekenlang hebben ze ontworpen en getekend en nu is hun kunstwerk af. De kunstige bloemen van 30 schoolkinderen uit het Rotterdamse Bloemhof zijn metershoog geschilderd op een huizenblok dat rijp is voor de sloop. Het project moet de buurt leefbaar houden.

Sanjana van elf is trots op het resultaat: "Ik woon hier vlakbij in de Dahliastraat en hou heel erg van bloemen. Dus ik vond het superleuk om mee te doen. Ik ben heel blij, want er zijn vier bloemen van mij op de muur geverfd en ik loop er heel vaak langs!”

Kunstenaars van Maison Savant hebben de metershoge bloemen geschilderd op de hoek van de Dahliastraat en de Jasmijnstraat. Maison Savant is een organisatie die kunst uit onverwachte hoek wil promoten.

Vrolijk en leefbaar

Het project 'Bloemen voor Bloemhof' is een initiatief van de gemeente Rotterdam om het gebied rond het Dahliablok vrolijk en leefbaar te houden. Daar koopt de gemeente 48 oude en kleine woningen en drie bedrijfsruimtes op. Die worden gesloopt en maken plaats voor ongeveer 21 gezinswoningen in de koopsector.

Hierdoor moet 'focuswijk' Bloemhof aantrekkelijker worden voor gezinnen. Het project in Rotterdam-Zuid is onderdeel van de investeringen van gemeente en woningcorporaties, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.



Buurtbewoonster Sabina vindt de muurtekening erg mooi geworden: "Ook is het goed dat de lege huizen zijn dichtgemaakt, zo lijkt het veiliger op straat. En met de nieuwe tuintjes in de straat ben ik erg blij. Nu niet vergeten water te geven.”

Muurschilderingen