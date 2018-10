Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij Rotterdam-Delfshaven Foto: MediaTV

Bij een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven is donderdagmiddag één persoon gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond 15:30 uur in de Dirck Hoffstraat. Wat de aanleiding hiervoor was, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.