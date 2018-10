Drukke avondspits door ongevallen bij Rotterdam

Meerdere ongelukken op de wegen rond Rotterdam zorgen ervoor dat de avondspits donderdag al vroeger op gang is gekomen en drukker is dan normaal. Vanaf 16:00 uur staat het vast op onder meer de A4, A27, A15 en A20. De files op de A27 waren het grootst.

A27

De A27 tussen Gorinchem en Breda is bij de Merwedebrug sinds 15:45 uur in beide richtingen afgesloten geweest voor verkeer. Rond 16:25 uur ging de weg richting Breda weer open. Enkele minuten later ging ook de andere kant van de weg weer open, maar in de richting van Utrecht was er rond 16:30 uur wel een rijstrook minder. Er worden opruimwerkzaamheden verricht.

Dat de weg open is, betekent niet dat de file meteen weg is: rond 17:30 uur werd er gemeld dat automobilisten een vertraging hebben van 240 minuten: ongeveer vier uur. Verkeer richting, op en van de brug kan geen kant op, omdat de wegen eromheen ook vast staan.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zou het gaan om een botsing tussen vier vrachtwagens. Een ervan vervoert een gevaarlijke explosieve stof, maar er is geen lekkage aangetroffen. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving.

Verkeer vanuit Breda kan omrijden via Den Bosch.

Kethelplein

Vanwege een ongeval bij knooppunt Kethelplein is de verbinding vanaf de A20 richting Hoek van Holland naar de A4 dicht. Op de A4 zelf staan ook in beide richtingen flinke files tussen de A15 en de A20.

Door het ongeval is het geluidsscherm beschadigd. De weg kan pas weer open als dit gerepareerd is. Het is nog niet bekend hoe lang dat nog gaat duren.





Botlektunnel

In de Botlektunnel is een ongeluk gebeurd. Daardoor is er maar één rijstrook open op de A15 richting Europoort en loopt de file snel op. Vanaf Rozenburg-centrum sta je al vast.

A16

Tussen Breda Noord en de randweg van Dordrecht staat op de A16 rond 16:30 uur ruim veertien kilometer file. Automobilisten hebben een vertraging van bijna drie kwartier. Ook dit komt door een ongeluk.