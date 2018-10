Cel en taakstraffen voor verspreiden nepmodems

De in beslag genomen modems

De rechter heeft een 37-jarige Rotterdammer veroordeeld voor het verspreiden van nepmodems. Hij krijgt drie maanden cel en een taakstraf van 180 uur.

De man maakte kloons van modems, waarmee gratis tv kon worden gekeken. In totaal zijn vijfhonderd modems gebruikt.Twee medeverdachten, die werkzaam waren bij Ziggo, kregen taakstraffen van 150 en 180 uur.

De straffen vallen veel lager uit dan justitie had geëist. Tegen de hoofdverdachte was drie jaar cel geëist. De rechter is het niet met justitie eens dat het hier om langdurige, georganiseerde criminaliteit zou gaan.