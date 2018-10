Deel dit artikel:













Vrouw met rollator gerold bij Big Bazar Schiedam

Een 79- jarige vrouw winkelt bij Big Bazaar in Schiedam. Ze schuifelt met haar rollator langs de schappen op zoek naar koopjes. Wat ze niet door heeft is dat drie jonge vrouwen haar in de gaten houden. Ze willen haar portemonnee. Bekijk de video: