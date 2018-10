Flikken Rotterdam waarschuwt tegen verhuren aan criminelen

Acteurs van Flikken Rotterdam waarschuwen in een video tegen het verhuren van woningen aan criminelen. De video lijkt net een aflevering van de serie, maar mondt uit in een waarschuwing.

De twee acteurs in de video zijn Cees Geel (rechercheur Stan in de serie) en Mark van Eeuwen (hoofdagent Dries in de serie). “Dit is geen aflevering van Flikken Rotterdam, maar dagelijkse kost voor onze collega’s bij de politie”, zegt Geel.

De politie strijdt hiermee tegen ondermijning: de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De bedoeling is om met deze video mensen er op attent maken dat zij verdachte situaties moeten melden én dat je woning zomaar verhuren aan anderen niet verstandig is: door criminele situaties in een pand, kan een pand gesloten worden en het kost veel geld om de woningen te herstellen bijvoorbeeld in geval van een hennepkwekerij.

Spookbewoningen

De politie krijgt steeds vaker te maken met 'spookbewoningen', waarbij criminelen anoniem een huis huren en dat gebruiken voor criminele activiteiten. "In woontorens en luxe appartementencomplexen is vaak weinig sociale controle", zegt Martijn Scherpenisse van de Politie Eenheid Rotterdam.

Op de Kop van Zuid besloot de wijkagent om bewoners via de Vereniging van Eigenaren actief te betrekken bij het probleem. "Verhuurders kunnen erop letten dat ze geen cash geld accepteren en controleren of een huurder staat ingeschreven bij de gemeente. En andere bewoners van een complex kunnen goed opletten wat er in hun flat gebeurt."

Bewoners betrekken

Hans de Man woont nu twee jaar in 'Statendam'op de Kop van Zuid. In die tijd maakte hij al drie politie-invallen mee. Toch had hij als voorzitter van de VvE moeite om bewoners te betrekken bij het probleem.

"Mensen zeggen er geen hinder van te ondervinden", geeft hij aan. "Maar wat als deze criminelen ruzie met elkaar krijgen, en daar zijn wapens bij betrokken, dan kun je toch in gevaarlijke situaties terechtkomen. Dat was een argument dat mensen over de streep trok. En dat hun woning wellicht in waarde daalt als er hier veel criminaliteit zou zijn." Samen met gemeente en politie maakten de bewoners de flat veiliger en letten de bewoners beter op wie er in- en uitgaat.

"We hebben zo in drie complexen met de bewoners samengewerkt en de criminaliteit is daar afgenomen", zegt Martijn Scherpenisse. "Met het filmpje met de acteurs van Flikken hopen we meer Verenigingen van Eigenaren te overtuigen van het belang van goede samenwerking."