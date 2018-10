Deel dit artikel:













Rijkswaterstaat: drukste avondspits tot nu toe De situatie rond 18:00 uur. Foto: ANWB Foto: Rijkswaterstaat

De avondspits van donderdag gaat de boeken in als drukste avondspits van 2018. Dat meldt Rijkswaterstaat. Rond 17:30 uur stond er in heel Nederland ruim 484 kilometer file. In onze regio is het onder meer raak op de A27 en de A16.

De A27 bij de Merwedebrug was vanaf 15:45 uur afgesloten in beide richtingen na een ongeluk met vier vrachtwagens. Rond 16:25 uur kon de weg richting Breda weer open, enkele minuten later gevolgd door de weg richting Utrecht. Daar is tot 18:15 uur wel één rijstrook afgesloten geweest vanwege opruimwerkzaamheden. De vertraging richting het zuiden was rond 18:15 uur zo'n anderhalf uur. Naar het noorden was de vertraging zo'n twee uur. In Zuid-Holland stond rond 18:00 uur zo'n tweehonderd kilometer file. Op de A16 richting Rotterdam is bij 's-Gravendeel een ongeluk gebeurd. Op de A15, A4 en A20 was het aan het begin van de avondspits ook raak.

Lees ook: Drukke avondspits door ongevallen bij Rotterdam Rond 18:30 uur kampte de Botlekbrug daarnaast voor de tweede keer deze dag met problemen.

Lees ook: Opnieuw problemen bij de Botlekbrug