Publicatie Rekenkamerrapport Schieblok nog langer uitgesteld

Een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het Schiekadeblok wordt voorlopig nog niet gepubliceerd. Een door de gemeenteraad ingehuurde advocaat heeft geadviseerd documenten over de grondtransactie geheim te houden.

Het presidium, waarin de dertien fractievoorzitters van de gemeenteraad en de burgemeester zitten, heeft donderdag nog geen besluit genomen over de publicatie van het rapport. In het volgende presidium op 1 november wordt er verder gepraat over dit onderwerp. Daarna moet de gemeenteraad stemmen over het opheffen van de geheimhouding.

Het onderzoek van de Rekenkamer richt zich op het miljoenenverlies van de gemeente op de aankoop van de grond tussen het Schiekadeblok en Rotterdam Centraal Station. In 2009 kocht de gemeente deze grond voor 52 miljoen euro van projectontwikkelaar LSI. Op deze plek zou een toren van 200 meter hoog verrijzen en een parkeergarage. De gemeente ging uiteindelijk voor miljoenen het schip in doordat nooit is gebouwd. De gemeente probeerde vastgelopen bouwprojecten met hun financiële steun uit het slop te trekken.

Geheimhouding

De publicatie van het rapport hangt al ruim een jaar boven de markt . 20 september besloot de gemeenteraad een advocaat te laten beoordelen of de stukken in het rapport openbaar gemaakt kunnen worden. Die adviseerde donderdag de stukken geheim te houden, omdat dit de belangen van de gemeente schaadt. Het college wil ook dat de stukken geheim blijven. Toch is het nog niet zeker of de gemeenteraad hierin meegaat.

Als de meerderheid van de raad instemt met het opheffen van deze geheimhouding kan de rekenkamer het rapport publiceren zonder weglating van deze documenten, die voor de conclusies cruciaal zijn. Doen ze dat niet, dan krijgt de gemeenteraad de stukken te lezen, onder strikte geheimhouding.

Publicatie

De Rekenkamer wil nog dit jaar het rapport publiceren. Als de stukken geheim blijven, publiceert de Rekenkamer het rapport met conclusies, terwijl een groot deel van de onderbouwing geheim blijft.