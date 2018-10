Mannen overvallen leverancier van juwelier Bleiswijk

Een leverancier van een juwelier in Bleiswijk is donderdagmiddag overvallen. Een aantal mannen bedreigde de leverancier rond 17:30 uur met een mes bij zijn auto, die geparkeerd stond aan de Dorpsstraat.

De overvallers hebben juwelen buitgemaakt en zijn in een auto op de vlucht geslagen. De politie is op zoek naar in ieder geval twee overvallers, die Engels spreken. Mogelijk zijn er meer mannen bij betrokken.

De eigenaar raakte bij de overval niet gewond.