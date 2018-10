Olifantenverzorger Sunny: 'die grote grijze muizen hebben een stuk van mijn hart veroverd'

De kudde olifanten komt meteen in beweging zodra de 40-jarige Sunny Blom het buitenverblijf in diergaarde Blijdorp binnenstapt. Om haar te besnuffelen, aan te raken en iets lekkers van haar te krijgen. Drie maanden geleden zagen ze haar voor het laatst. Want de trouwe olifantenverzorgster heeft haar baan in Blijdorp verruild voor die van wildverzorger in een safaripark in Denemarken.

"Olifanten hebben een goed geheugen. Ze herkennen me nog", zegt Sunny lachend. De band tussen de dikhuiden en verzorger is groot en gaat niet zomaar verloren. "Ik heb meerdere olifanten geboren zien worden. Je hoort gewoon helemaal bij de kudde."

Dichtbij de kudde

In de afgelopen achttien jaar heeft ze de olifanten van Blijdorp van heel dichtbij meegemaakt; van geboorte, overlijden tot verhuizingen. Met olifant Irma heeft ze een bijzondere band en dat komt vooral door de miskraam in 2008.

"Zij heeft een jaar lang met een dood kalf in haar baarmoeder rondgelopen. Een ander baby-olifant uit de kudde is gaan drinken bij Irma en daardoor werden de weeën opgewekt. Toen hebben we het dode kalf operatief moeten verwijderen. Dat is een hele intensieve gebeurtenis geweest."

Anders dan in Blijdorp

Sunny is overgestapt van de verzorging van olifanten in een stadsdierentuin naar de verzorging van giraffen en grazers in het semi-wild. "Ik voel me af en toe net een cowboy", zegt ze over haar Deense avontuur. Dat is ingegeven door een echtscheiding en haar ouders die al een paar jaar geleden naar Denemarken zijn geëmigreerd.

Sunny Blom: "Het is daar heel groot, het is heel wild. Het is echt een safaripark, het gaat er heel, heel, heel anders aan toe en het is echt superleuk."

Gemis

Toch voelt het weerzien met 'haar' dikhuidige maatjes vertrouwd. "Te gek is dit en dan mis ik ze ook wel. Die grote grijze muizen hebben een stuk van mijn hart veroverd."

Dit keer was het gemis drie maanden. Sunny is vast van plan haar dikhuiden te blijven bezoeken als ze in Rotterdam is.